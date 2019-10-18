Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине". Ранее посол Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).
Комсомольская правда05:09

Подробнее о событии

Россия ответила на заявление Китая об участии украинцев в протестах в Гонконге

Lenta.ru16:36

Захарова оценила заявление посла КНР о Гонконге и украинцах

RT на русском16:26

Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими «жить как на Украине»

Российская газета16:00

Захарова с иронией отнеслась к заявлению посла КНР об украинцах в Гонконге

News.ru16:13

Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге

РИА Новости15:47

Посол КНР высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

РЕН ТВ08:40

Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Комсомольская правда05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Футбол

В Twitter «Амкара» появилась эротическая реклама

Официальный аккаунт пермского футбольного клуба «Амкар» в Twitter 18 октября был неожиданно переименован в «Tits» («сиськи» по-английски) и стал наполняться рекламой эротического содержания.
Ридус 13:10
Кино

Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере

Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
UfacityNews.ru 16 октября в 04:26
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 16 октября в 12:17
Космос

В открытый космос впервые в истории вышли только женщины

Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru 09:14
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Технологии

«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения

В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Экономика

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Авто

Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007

Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
CarsWeek.ru 07:09
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Кино

Пол Радд уговорил Леонардо Ди Каприо сняться в «Титанике»

Дни24 06:34
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика

Трамп выдвинул Бруйетта на место главы Минэнерго США

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.
Коммерсантъ 16:52
Общество

Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц

По информации Бобылевой, сегодня в среднем россиянин ест около 280 яиц в год.
РБК 10:11
Общество

Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума

Российская газета 16:23
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

Lenta.ru 12:17
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ вчера в 16:38
Происшествия

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
Lenta.ru 10:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа

По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru 09:16
Религия

Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями

"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Интерфакс 05:49
Происшествия

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс 13:06
Армия и оружие

В ЦПВС предупредили о риске возможного освобождения боевиков ИГ в САР

«Сохраняется угроза утраты контроля за функционированием и охраной центров содержания боевиков ИГИЛ и членов их семей, а также лагерей для временно перемещённых лиц, которые находятся на территориях, ранее подконтрольных Сирийским демократическим силам и вооружённым силам США», — говорится в сообщении руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, которое поступило в распоряжение RT.
RT на русском 16:00
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»

Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor 06:16
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Футбол

«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым

Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ 08:37
Футбол

Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ

Телеканал 360° 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное