Политика
РБКЗахарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть
Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).Комсомольская правда05:09
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Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
Армия и оружие
NI назвал подводный крейсер «Юрий Долгорукий» оружием «Судного дня»
Американское специализированное издание National Interest высоко оценило атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Космос
Спутник Сатурна Титан может решить загадку Солнечной системы
В растянутых дюнных полях на спутнике Сатурна Титане ученые заметили странности Эти дюны полны соединений, называемых полициклическими ароматическими углеводородами.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
Футбол
Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков
«ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже наказывались денежными штрафами. Тем не менее, пока до дисквалификации клубов дело так и не доходило.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Инесса Шевчук подала в суд на пластического хирурга
Экс-участница главного реалити-шоу планеты «Дом-2» Инесса Шевчук, покинув проект, стала вполне себе обычной инста-блогершей, которая заботится о своей внешности как о рабочем инструменте.
Наука
Выявлена роль слизи в борьбе с опасными микробами
По итогам исследования был сделан вывод, что слизь способствует тому, что бактерии становятся менее опасными, а слизистые оболочки могут работать как антибактериальное средство.
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
Наука
Ученые показали на видео судьбу останков кита в экосистеме океана
Команда ученых с судна Nautilus показала на видео судьбу останков кита, найденных на дне океана возле западного побережья США.
Общество
В Нью-Йорке закроют самую большую тюрьму в мире
Городской совет Нью-Йорка принял решение о закрытии самой крупной тюрьмы в мире Райкерс и строительстве четырех новых тюрем, 18 октября сообщает газета New York Times.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Армия и оружие
Военные Сирии сбили два беспилотника боевиков в Латакии
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин, военные САР сбили два беспилотника боевиков.
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
Футбол
Евсеев: «Не считаю, что не то сказал после матча с Уэльсом»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на клубном канале в YouTube раскрыл причину жёсткого общения со СМИ.
Футбол
Тедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
Детали, чьи патентные снимки опубликованы в базе ФИПС (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит новый внедорожник УАЗ – «Русский Прадо».
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Фигурное катание
Серия Гран-при по фигурному катанию стартует этапом в Лас-Вегасе
Первый этап Гран-при по фигурному катанию в рамках нового сезона стартует в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).