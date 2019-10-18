Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).

с чего всё началось

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.

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