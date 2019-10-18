Политика
РБКЗахарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть
Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).Комсомольская правда05:09
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Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу
Известия 21:28
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС вчера в 20:33
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ниццу», Ди Мария оформил дубль
Спорт-Экспресс 16:40
Авто
Компания Toyota анонсировала компактный электрокар
Японская компания Toyota запускает производство миниатюрного электромобиля Ultra-Compact BEV.
Vevby.ru вчера в 07:32
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 16 октября в 01:55
Музыка
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 11:58
Политика
Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Военно-строительной компании" в Москве.
Piter.tv 09:55
Авто
Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»
Общественное телевидение России 09:47
Спорт
Тренеры спортшколы №3 Читы создают свою федерацию плавания после конфликта с существующей
Тренеры спортивной школы №3 в Чите подали документы в Министерство юстиции для создания новой федерации плавания Забайкальского края после конфликта с действующей, по инициативе которой школу лишили олимпийского статуса.
Чита.Ру 04:06
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру вчера в 12:10
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма вчера в 19:38
Экономика
В России могут вырасти тарифы ЖКХ из-за нового налога
В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что законопроект об углеродном налоге, который разработало Министерство экономического развития, может поспособствовать росту тарифов на услуги ЖКХ.
RT на русском вчера в 02:19
Общество
В Москве по проекту реновации могут построить 72-этажный небоскреб
Два года назад во время обсуждения программы реновации мэр города Сергей Собянин говорил, что на месте сносимых домов будут строить здания в среднем от 6-ти до 14-ти этажей.
Эхо Москвы 13:00
Общество
Раскрыта смертельная опасность малых доз спиртного
Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.
Lenta.ru 02:09
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Авто
«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый официальный слоган
В руководстве "АвтоВАЗа" выбрали новый слоган в 2018 году — после того, как в модельной линейке производителя появились новинки с революционным для бренда Lada дизайном.
Planet Today 05:34
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк попросили помолиться за нее
Накануне в социальной сети появился пост в поддержку артистки. В нем одна из подписчиц призвала массово помолиться за здоровье Анастасии.
StarHit.ru 07:00
Политика
США может признать украинский «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций.
Коммерсантъ 21:30
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
Российская газета 14:25
Авто
Раскрыта внешность кроссовера Aston Martin DBX
Мировая премьера кроссовера пройдёт в декабре.
Драйв 11:51
Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело 14:50
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38
Космос
Астрономы нашли способ засечь «невидимые» гелиевые вспышки звезд
Астрофизики выяснили, что считавшиеся ненаблюдаемыми гелиевые вспышки — взрывоподобное начало термоядерного горения гелия в ядрах звезд небольших масс — все-таки можно увидеть «снаружи».
N+1 11 октября в 20:02