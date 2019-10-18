Политика

РБКРБКЗахарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах. Комментарий она опубликовала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось

Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).
Комсомольская правда05:09

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Захарова прокомментировала высказывание посла КНР про украинцев в Гонконге

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Захарова поиронизировала над гонконгцами, желающими «жить как на Украине»

Российская газета16:00

Россия ответила на заявление Китая об участии украинцев в протестах в Гонконге

Lenta.ru16:36
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«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый официальный слоган

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Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии

История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
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Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
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