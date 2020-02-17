Общество

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.
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Владимир Легойда
Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не „в РПЦ считают“, но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус 00:55
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
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