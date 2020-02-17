с чего всё началось

Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не „в РПЦ считают“, но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Политика Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.

Биатлон Опубликованы стартовые номера биатлонисток на индивидуальную гонку ЧМ Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте опубликовал стартовые номера российских биатлонисток, которые примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество «Газпром» сменил главного бухгалтера Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.

Происшествия В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы Бывший воспитатель детского сада в Новодвинске Архангельской области обвиняется в том, что таскала детей за волосы, оставляла одних в игровой комнате в качестве наказания и даже заливала шприцем воду в ухо одному из воспитанников, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Экономика ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".

Гаджеты Nokia готовит первый кнопочный телефон на Android Компания HMD Global готовилась представить на международной выставке Mobile World Congress 2020 множество новых продуктов под брендом Nokia.

Здоровье Минздрав проверит факт разглашения диагноза ВИЧ у бывшего заключённого Минздрав Пермского края проведёт проверку в связи с появившейся информации о возможном разглашении врачебной тайны ВИЧ-пациента, освободившегося из колонии в Ныробе.

Общество «Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.