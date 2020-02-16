с чего всё началось

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Политика Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.

Здоровье Новые прививки могут ввести в России В национальный календарь прививок в России могут включить новые прививки. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Общество Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Авто В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.

Авто Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.