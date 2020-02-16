Общество
РИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.Радио Sputnikвчера в 11:08
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Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
Политика
Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России
Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
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Новые прививки могут ввести в России
В национальный календарь прививок в России могут включить новые прививки. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Общество
Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в военном противостоянии с США
В последние годы между США и Россией наблюдается обострение отношений, поэтому многие эксперты все чаще стали говорить о риске войны между двумя странами.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Общество
Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС
Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Музыка
Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии
Авто
Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей
В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.
Политика
Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов
В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.
Наука
Сверхзвуковой пассажирский самолет Х-59 испытают в США в 2021 году
Американская компания Lockheed Martin намерена до конца года завершить сборку испытательного образца "тихого" сверхзвукового пассажирского самолета X-59.
Общество
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят".
Футбол
Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Экономика
ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%
ВТБ в 2019 году увеличил годовые выплаты членам правления на 38% - до двух миллиардов 230 миллионов рублей.
Экономика
Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты
Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.