Общество

РИА НовостиРИА НовостиСоюз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Читать в источнике
Комментировать8,9K
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

Подробнее о событии

В РПЦ назвали недопустимыми слова протоиерея о гражданских жёнах

RT на русскомвчера в 21:39

Протоиерей назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». Но РПЦ к таким выходкам не привыкать

Телеканал 360°06:05

Православная активистка оправдала священника в скандале с «сожительницами-проститутками»

URA.Ru04:59

Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей объяснился

Lenta.ru06:58

Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом

РБКвчера в 23:45

Представитель РПЦ оценил слова протоиерея Смирнова о женщинах

РИА Новостивчера в 21:38

Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками»

Интерфаксвчера в 00:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

Пятый канал вчера в 05:31
Политика

Украинские внутренние паспорта продолжат действовать в России

Действие внутренних паспортов граждан Украины в РФ сохранится, как и прежде, несмотря на решение Киева об исключительном использовании загранпаспорта после 1 марта на территории Российского государства.
Известия 22:13
Здоровье

Новые прививки могут ввести в России

В национальный календарь прививок в России могут включить новые прививки. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.
Ясно 09:37
Общество

Незаражённые пассажиры начнут покидать Diamond Princess с 19 февраля

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые не были заражены новым коронавирусом, начнут покидать судно 19 февраля.
RT на русском 20:37
Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Российская газета 12:52
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в военном противостоянии с США

В последние годы между США и Россией наблюдается обострение отношений, поэтому многие эксперты все чаще стали говорить о риске войны между двумя странами.
Народные новости 21:30
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Pravda.Ru 10:12
Общество

Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС

Власти Кемеровской области и компания «РусГидро» договорились о совместном восстановлении Крапивинской ГЭС.
Sibnovosti.ru 05:10
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Газета.Ru 15:24
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс 16:34
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Газета DAILY 12:36
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Футбол

Александр Кокорин официально стал игроком «Сочи»

ГЛАС.RU 08:56
Общество

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
РИА Новости 16:50
Музыка

Элтон Джон во время концерта потерял голос из-за пневмонии

НТВ вчера в 11:42
Авто

Центр Петербурга могут закрыть для старых автомобилей

В новой редакции правил дорожного движения старым автомобилям может быть ограничен въезд в центральную часть мегаполисов, в том числе в Петербурге.
АБН 03:57
Политика

Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов

В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.
ФАН 19:30
Наука

Сверхзвуковой пассажирский самолет Х-59 испытают в США в 2021 году

Американская компания Lockheed Martin намерена до конца года завершить сборку испытательного образца "тихого" сверхзвукового пассажирского самолета X-59.
РЕН ТВ 21:26
Общество

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят".
РИА Новости 19:32
Футбол

Смолов забил первый гол в Испании, поразив ворота «Реала»

Soccer.ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa вчера в 10:58
Общество

В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ

В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
Газета.Ru 21:12
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости 17:05
Экономика

ВТБ в 2019 году увеличил выплаты членам правления почти на 40%

ВТБ в 2019 году увеличил годовые выплаты членам правления на 38% - до двух миллиардов 230 миллионов рублей.
Общественное телевидение России 09:26
Экономика

Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты

Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
ФедералПресс 21:47
Культура

Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Paparazzi.ru 01:34
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное