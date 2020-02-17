с чего всё началось

По словам Смирнова, мужчине не составляет труда зарегистрировать брак с женщиной, но если он не решается на это, то не рассматривает ее в качестве возможной супруги. В РПЦ слова Смирнова объяснили «свойственной ему образной манерой».

Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Политика Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам С 1 марта 2020 года Украина запретит своим гражданам уезжать в Россию по внутренним паспортам - люди просто не смогут пересечь границу.

Здоровье Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789 Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.

Политика Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.

Общество В России выявили наркоманов нового типа В России становится больше наркоманов нового типа, которым кажется, что они контролируют свое пристрастие к психоактивным веществам.

Здоровье Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).

Политика Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.

Авто Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.