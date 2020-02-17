Общество
РБКПротоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке
По словам Смирнова, мужчине не составляет труда зарегистрировать брак с женщиной, но если он не решается на это, то не рассматривает ее в качестве возможной супруги. В РПЦ слова Смирнова объяснили «свойственной ему образной манерой».
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.Радио Sputnikвчера в 11:08
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Армия и оружие
В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Политика
Россия не помешает гражданам Украины въезжать по внутренним паспортам
С 1 марта 2020 года Украина запретит своим гражданам уезжать в Россию по внутренним паспортам - люди просто не смогут пересечь границу.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возможных морозах в марте
В европейской части России в марте ожидается похолодание до –10 градусов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Армия и оружие
Боевики в Сирии пошли в атаку на трофейном Т-90
Боевики в Сирии захватили у правительственной армии российский танк Т-90 и начали наступление в провинции Алеппо.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789
Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу "Миротворца".
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Общество
В России выявили наркоманов нового типа
В России становится больше наркоманов нового типа, которым кажется, что они контролируют свое пристрастие к психоактивным веществам.
Происшествия
Появилось видео нападения в московском храме
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Здоровье
Онкобольных могут лишить инвалидности из-за регламента Минздрава
Новый регламент Минздрава может лишить онкобольных возможности получить инвалидность.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Здоровье
Коронавируса на Сахалине нет, но есть грипп
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая гриппа, в том числе среди детей — 2. Диагностирован вирус гриппа А (H1N1) 2009 и 2 случая вируса А (H3N2).
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Общество
Украина продаст три убыточных порта в Черном море
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Авто
Эксперты рассказали, с каким пробегом автомобиль лучше не покупать
Как стало известно порталу NJCAR.RU, оптимальный показатель пробега для 3-летнего автомобиля должен составлять 50-60 тысяч км, а для машины, выпущенной пять лет назад - 100 тысяч км. То есть среднегодовой пробег должен находиться в диапазоне от 15 до 25 тыс. километров.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Экономика
Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны
В интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, когда следует ожидать принятия документа, сколько дополнительных средств придёт в казну и почему солидный приток денежной массы не повлияет на уровень инфляции.