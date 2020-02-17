Общество

РБКРБКПротоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

По словам Смирнова, мужчине не составляет труда зарегистрировать брак с женщиной, но если он не решается на это, то не рассматривает ее в качестве возможной супруги. В РПЦ слова Смирнова объяснили «свойственной ему образной манерой».
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с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила
, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.
Радио Sputnikвчера в 11:08

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Легойда посчитал слова Смирнова о гражданских женах неудачным троллингом

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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