Общество
РБКЗахарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». По мнению священника, вступившая в гражданский брак женщина считается не женой, а «временной утехой».
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Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не „в РПЦ считают“, но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельРидус вчера в 00:55
с чего всё началось
В своем Facebook Захарова отметила, что у нее возникла "одна просьба" к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.Радио Sputnik16 февраля в 11:08
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В РПЦ назвали неудачным троллингом слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
ТАСС16 февраля в 13:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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