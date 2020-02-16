Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. По разным причинам сегодня гражданские браки. Да, я, может, тоже это не приветствую как женщина, мне бы хотелось, чтобы мои дети и девочки, выходящие замуж, все-таки были в браке.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Политика Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Футбол «Бавария» разгромила «Кёльн» благодаря дублю Гнабри В матче 22-го тура чемпионата Германии "Кёльн" проиграл "Баварии" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Кёльне на стадионе "Райн-Энерги".

Армия и оружие США отправили России африканское предупреждение Вывод американских военных стал политическим сигналом Китаю и России, заявила France24 Николь Вильбу, эксперт по американо-европейским отношениям из Университета Париж I. По ее мнению, цель этого предупреждения - удержать Москву и Пекин от войны с США.

Происшествия Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.

Политика Переводчики МИД рассказали о работе с Путиным Любовь президента России Владимира Путина к образным и, главное, спонтанным оборотам частенько задает задачку для переводчиков, которым приходится ломать голову над тем, как точнее перевести выражение для иностранной аудитории.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.

Футбол Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала» Испанское издание Marca опубликовало статью о нападающем "Сельты" россиянине Федоре Смолове в преддверии матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом".

Гаджеты Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.