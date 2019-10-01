с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ, куда вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Культура Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".

Политика Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Футбол Локомотив — Атлетико 0:2 В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".

Футбол РФС потребовал уважительно относиться к судьям Российский футбольный союз (РФС) призвал уважительно относиться к судьям матчей чемпионата России.

Политика В Ереване стартовал саммит стран Евразийского экономического союза Как ожидается, по итогам дискуссий будут утверждены Концепция формирования общего финансового рынка союза и бюджет ЕАЭС на будущий год.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Театры В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Общество Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Здоровье ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Здоровье Россиянка родила ребенка с опасным заболеванием от донора Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила ребенка с редким генетическим заболеванием, воспользовавшись услугами банка спермы.

Здоровье Ребенок весом 5,4 кг родился в Балашихинском роддоме Два года назад женщина уже родила здорового малыша весом 4,2 кг. В этот раз у женщины родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см.

Политика США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.

Общество Самой популярной песней в России оказался украинский хит Лидером рейтинга оказался трек на украинском языке «Плакала» группы Kazka, набравший 100 баллов.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Политика «Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном конкурсе красоты, отказалась давать интервью на украинском языке.

Технологии В США завершена разработка системы GPS нового поколения Разработка системы спутниковой связи GPS нового поколения, которую запустят в 2021 году, завершена в США по заказу ВВС страны.