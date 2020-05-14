Коронавирус
RT на русскомЗахарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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Футбол
Аршавин рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с французским «Марселем» в Кубке УЕФА сезона 2007/08.
Peterburg2.ru 16:19
Общество
Москва купила крупнейшего в России производителя масок
В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
Армия и оружие
Тысячи солдат НАТО «перебросят» в «горячие точки» у границ России
Тысячи американских солдат с союзниками по НАТО потренируют передислокацию в "горячие точки" на восточном фланге Альянса.
Российский Диалог 16:26
Здоровье
В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей
«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Футбол
Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
Говорит Москва 13:55
Игры
Создатель Mafia не знал о разработке ремейка
NewInform 07:25
Наука
Назван «безвкусный» симптом коронавируса
Группа международных ученых, в которую входят исследователи из России, обнаружила новый симптом коронавируса.
ТК Звезда 11:33
Общество
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
RT на русском вчера в 17:27
Здоровье
В Британии заявили о «работающей на пределе» системе здравоохранения
Система здравоохранения Великобритании работает на пределе, причем это началось еще до пандемии коронавируса.
Российская газета 16:56
Общество
В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском 15:01
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Экономика
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Здоровье
Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы
Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 12:58
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Футбол
Клубы Серии A проголосовали за возобновление чемпионата Италии 13 июня
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клубы большинство голосов определили 13 июня датой возвращения Серии A. До завершения сезона в итальянском чемпионате остается провести 12 туров плюс четыре перенесенных матча.
Sport24.ru вчера в 11:13
Политика
Путин провел телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25