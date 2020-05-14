Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

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Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России

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Захарова: информационная кампания против России в контексте коронавируса разгорается

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В Госдуме осудили статью Bloomberg о коронавирусе в России

RT на русском16:52
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Футбол

Аршавин рассказал, за счет чего «Зенит» обыграл «Марсель» в 2008 году

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о противостоянии с французским «Марселем» в Кубке УЕФА сезона 2007/08.
Peterburg2.ru 16:19
Общество

Москва купила крупнейшего в России производителя масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ».
Ведомости 15:37
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Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 04:25
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Армия и оружие

Тысячи солдат НАТО «перебросят» в «горячие точки» у границ России

Тысячи американских солдат с союзниками по НАТО потренируют передислокацию в "горячие точки" на восточном фланге Альянса.
Российский Диалог 16:26
Здоровье

В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей

«Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.
Известия 16:56
Экономика

Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РБК 17:00
Здоровье

Клиническая больница № 122 приняла первых пациентов с коронавирусом

МР7.ру 14:56
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
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Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
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Здоровье

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
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Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
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Общество

Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах

Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
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Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Футбол

Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Говорит Москва 13:55
Игры

Создатель Mafia не знал о разработке ремейка

NewInform 07:25
Наука

Назван «безвкусный» симптом коронавируса

Группа международных ученых, в которую входят исследователи из России, обнаружила новый симптом коронавируса.
ТК Звезда 11:33
Общество

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 17:27
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Здоровье

В Британии заявили о «работающей на пределе» системе здравоохранения

Система здравоохранения Великобритании работает на пределе, причем это началось еще до пандемии коронавируса.
Российская газета 16:56
Общество

В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
RT на русском 15:01
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Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
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Экономика

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Здоровье

Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы

Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 12:58
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Игры

Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии

Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Футбол

Клубы Серии A проголосовали за возобновление чемпионата Италии 13 июня

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клубы большинство голосов определили 13 июня датой возвращения Серии A. До завершения сезона в итальянском чемпионате остается провести 12 туров плюс четыре перенесенных матча.
Sport24.ru вчера в 11:13
Политика

Путин провел телефонный разговор с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, поблагодарил его за помощь с COVID-19 и обсудил ряд региональных тем и двустороннее сотрудничество, сообщила администрация Вучича.
РИА Новости 13:58
Энергетика

Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть

В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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