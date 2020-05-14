Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК18:22

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

РИА Новости16:53

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБК18:22

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Известия17:09

Захарова назвала дезинформационной кампанией заявления генсека НАТО

Российская газета16:56

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русском19:28

Захарову возмутила статья Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

РЕН ТВ16:26

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАСС16:21
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Общество

Собянин назвал срок действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.
РИА Новости 14:45
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Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Общество

Как минимум 25 заводов по утилизации отходов построят в России

«Государственные корпорации „Росатом“, „Ростех“ и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку», — говорится в пресс-релизе, который опубликовал сайт Росатома.
Телеканал 360° 02:40
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
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Музыка

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

В России очень много достойных конкурса ребят, которым проект поможет раскрыться и показать себя миру.
Комсомольская правда 18:00
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Биатлон

Биатлонист Устюгов прокомментировал обвинения в допинге

Устюгов напомнил, что IBU заподозрил его в применении допинга «в связи с повышенным гемоглобином» еще в 2017 году, после чего спортсмен «предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови» и дело было закрыто.
ИА Красная Весна 14:44
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 12 мая в 03:01
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Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Шоу-бизнес

Галкин устроил Лизе и Гарри домашний квест

На видео Лиза и Гарри по ролям прочитали стихотворение Андрея Усачёва, позже к ним присоединилась Алла Пугачёва, и они хором поздравили всех с Пасхой.
News.ru вчера в 03:12
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Кино

Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет

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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе

Российский историк рассказал о последней битве Второй мировой войны в Европе.
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Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
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Экономика

Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Энергетика

Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета 06:57
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Экономика

В Самарской области увеличен прожиточный минимум

Установлена величина прожиточного минимума в Самарской области за первый квартал текущего года.
Коммерсантъ Самара 07:02
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Здоровье

В Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу

Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато инфицирования новым коронавирусом.
РИА Новости 19:01
Политика

Президент Украины ввел новые санкции против российских соцсетей

Киев ввел в действие новые санкции против российских соцсетей.
Российская газета 19:00
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Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Здоровье

Еще у 51 человека обнаружили коронавирус в Хабаровском крае

Коронавирус за сутки в Хабаровском крае подтвердился у 51 человека — жителей Хабаровска и Хабаровского района.
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Глава UFC Уайт: бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на сентябрь

Бой чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи планируется провести в сентябре, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
РИА Новости 05:07
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Спорт

Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru вчера в 11:16
Политика

Два начальника управлений Генпрокуратуры покинули свои посты

Два начальника управлений Генеральной прокуратуры РФ, которые занимаются надзором над следствием, покинули свои посты.
Lenta.ru 18:46
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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