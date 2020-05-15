Коронавирус
RT на русскомЗахарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.РБКвчера в 18:22
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Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Комсомольская правдавчера в 23:57
В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России
RT на русскомвчера в 19:28
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Общество
Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок
"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Политика
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
Общество
Путин призвал обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса
Глава государства Владимир Путин призвал заблаговременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса.
ФедералПресс вчера в 08:49
Армия и оружие
Новая воинская часть развернется в столице Хакасии
Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»
Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Часть членов оперштаба по коронавирусу в ЕАО отправили на самоизоляцию
11 членов оперштаба по постановлению главного санитарного врача ЕАО остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов.
РИА Биробиджан вчера в 23:45
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Доля «удаленных» работников выросла в восемь раз в России
Доля работающих удаленно жителей России во время режима самоизоляции увеличилась в восемь раз, говорят данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.
Вестник Кавказа 00:27
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
FightTime.ru вчера в 12:09
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Армия и оружие
Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ
Территория новостей вчера в 13:07
Происшествия
Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом
Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.
Байкал-Daily 00:01
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
Кино
Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
Игромания.ру вчера в 15:35
Армия и оружие
«Подопытный кролик»: украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США
На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства.
Российская газета вчера в 06:01
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59