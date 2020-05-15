с чего всё началось

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.

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