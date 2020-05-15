Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБКвчера в 18:22

Подробнее о событии

Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Комсомольская правдавчера в 23:57

Дезинформация: Захарова оценила статью Bloomberg о коронавирусе в РФ

РЕН ТВвчера в 23:05

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

РИА Новостивчера в 16:53

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБКвчера в 18:22

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Известиявчера в 17:09

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русскомвчера в 19:28

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАССвчера в 16:21
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Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
1,2K
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Политика

Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России

Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
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Общество

Путин призвал обеспечить оформление прав РФ на вакцину от коронавируса

Глава государства Владимир Путин призвал заблаговременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса.
ФедералПресс вчера в 08:49
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Армия и оружие

Новая воинская часть развернется в столице Хакасии

Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Общество

Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»

Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Гаджеты

У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»

Astera вчера в 03:44
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Общество

Часть членов оперштаба по коронавирусу в ЕАО отправили на самоизоляцию

11 членов оперштаба по постановлению главного санитарного врача ЕАО остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов.
РИА Биробиджан вчера в 23:45
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,7K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,5K
Общество

Доля «удаленных» работников выросла в восемь раз в России

Доля работающих удаленно жителей России во время режима самоизоляции увеличилась в восемь раз, говорят данные совместного аналитического доклада ВЦИОМ и Social Business Group.
Вестник Кавказа 00:27
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games

Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
350
Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
1K
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
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Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

FightTime.ru вчера в 12:09
2
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
2,5K
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,2K
Армия и оружие

Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ

Территория новостей вчера в 13:07
11
Происшествия

Жительница Бурятии повторно заболела коронавирусом

Женщина вновь заболела коронавирусом спустя 16 дней после выписки Жительница Бурятии заболела коронавирусом, вылечилась и заболела повторно.
Байкал-Daily 00:01
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
1
Кино

Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»

Игромания.ру вчера в 15:35
Армия и оружие

«Подопытный кролик»: украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США

На американском полигоне Юма в штате Аризона замечен танк Т-80УД украинского производства.
Российская газета вчера в 06:01
Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru вчера в 17:08
60
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
93
Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
413
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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