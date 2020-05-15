Коронавирус
Газета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
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с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавирусной инфекции, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.РБКвчера в 18:22
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Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Комсомольская правдавчера в 23:57
В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России
RT на русскомвчера в 19:28
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Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
Общество
Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк
Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Космос
SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
ТК Звезда 12 мая в 19:56
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия
Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград
«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — сказал один из членов ОНК.
RT на русском вчера в 13:33
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru 13 мая в 02:18
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Политика
Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии
Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии.
РЕН ТВ 02:01
Кино
Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Piter.tv 02:06
Футбол
Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Общество
Медики выявили новых зараженных коронавирусом кузбассовцев
По данным на утро пятницы, 15 мая, в Кузбассе выявлены новых зараженных смертоносным китайским вирусом.
VSE42.RU 00:12
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Футбол
Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ
Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков.
ТАСС Спорт вчера в 17:25
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили
Напомним, срок начала сдачи ЕГЭ уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.
Коммерсантъ 13 мая в 06:34
Здоровье
Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Здоровье
Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева поправилась на карантине
Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы
Пятый канал вчера в 03:10
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06