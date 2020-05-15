Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗахарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". Ранее агентство опубликовало статью с таким заголовком.
Читать в источнике
Комментировать972
с чего всё началось
В отношении России начали дезинформационную кампанию в контексте пандемии коронавирусной инфекции, считает
 официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБКвчера в 18:22

Подробнее о событии

Последние новости на утро 15 мая 2020: Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Комсомольская правдавчера в 23:57

Дезинформация: Захарова оценила статью Bloomberg о коронавирусе в РФ

РЕН ТВвчера в 23:05

Захарова прокомментировала публикацию Bloomberg о коронавирусе в России

ТАССвчера в 16:21

Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19

РБКвчера в 18:22

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о «не убитых COVID-19 русских»

Известиявчера в 17:09

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

РИА Новостивчера в 16:53

В МИД сообщили о запущенной Западом дезинформационной кампании против России

RT на русскомвчера в 19:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 10:43
358
Общество

Объяснена причина информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Объяснена причина информирования президента России Владимира Путина о болезни и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Lenta.ru вчера в 23:44
124
Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
704
Космос

SpaceX представила симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX представила программу, дающую возможность всем желающим попробовать себя в стыковке пилотируемого корабля Crew Dragon с МКС.
ТК Звезда 12 мая в 19:56
11
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
559
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
93
Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
1,5K
Происшествия

Обвиняемых в госизмене Зимину и Антонца этапировали в Калининград

«Представитель администрации СИЗО «Лефортово» сообщил членам комиссии, что Зимина и Антонец 7 мая были отправлены в Калининград», — сказал один из членов ОНК.
RT на русском вчера в 13:33
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
27
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru 13 мая в 02:18
1,6K
Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
675
Политика

Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии

Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии.
РЕН ТВ 02:01
7
Кино

Первый покажет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Piter.tv 02:06
3
Футбол

Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
77
Общество

Медики выявили новых зараженных коронавирусом кузбассовцев

По данным на утро пятницы, 15 мая, в Кузбассе выявлены новых зараженных смертоносным китайским вирусом.
VSE42.RU 00:12
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
1
Футбол

Исполком РФС в пятницу обсудит дальнейшую судьбу сезона РПЛ

Следующий исполком УЕФА состоится 27 мая, на нем планируют принять ряд важных решений, которые касаются чемпионатов и еврокубков.
ТАСС Спорт вчера в 17:25
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
540
Происшествия

Фельдшер скорой пострадала в тройном ДТП под Читой

Чита.Ру 00:31
Здоровье

Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
22
Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили

Напомним, срок начала сдачи ЕГЭ уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.
Коммерсантъ 13 мая в 06:34
1,2K
Здоровье

Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса

Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН.
Lenta.ru вчера в 22:24
1
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
9
Здоровье

Число случаев COVID-19 в Саратовской области превысило 1,4 тысячи

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Саратовской области превысило 1,4 тысячи, за сутки зарегистрировали 96 новых случаев, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:17
590
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
759
Шоу-бизнес

Наташа Королева поправилась на карантине

Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
2
Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство России в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
429
Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин рассказали, как решают финансовые проблемы

Пятый канал вчера в 03:10
3
Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
78
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное