с чего всё началось

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

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