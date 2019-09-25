Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, сказала, что теперь украинский лидер Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским лидером.
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Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости13:58

Захарова предупредила об угрозе нарушения конфиденциальности при переговорах с Белым домом

ТАСС13:41

"ЦРУ тоже огласите!": Захарова оценила публикацию стенограмм Белого дома

Новые Известия11:17

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

RT на русском11:24

Захарова потребовала «продолжения банкета» после публикации разговора Трампа с Зеленским

Взгляд.ру11:19

Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РБК11:45

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Lenta.ru11:14
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Футбол

Савичев: «Торпедо» сдало на отлично экзамен с командой Премьер-Лиги

Настраивались на неё, хочу похвалить парней. Сегодня был экзамен с командой Премьер-Лиги, сдали его на отлично.
Чемпионат 15:01
Футбол

«Краснодар» и «Сочи» вылетели из Кубка России

Вести.Ru 14:20
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.
ТАСС 14:04
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.
ФАН 12:26
Происшествия

Жителей Донецка эвакуируют из-за пожара на заводе

Жителей Куйбышевского района Донецка эвакуируют из-за пожара на бывшем алюминиевом заводе.
Телеканал 360° 06:43
Политика

Зеленский в шутку предложил Трампу не общаться по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом пошутил, что двум лидерам лучше беседовать перед камерами, чем по телефону.
РБК 15:01
Политика

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча лидеров Штатов Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского началась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Политика Сегодня 14:49
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Космос

С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ»

Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Экономика

Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.
Газета.Ru 13:42
Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Авто

Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей

В ближайшее время Сбербанк может запустить сервис по продаже новых и б/у машин.
Новые автомобили вчера в 06:27
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в ООН.
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским

В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".
Российская газета 13:51
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве страны

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила действующего главу государства Дональда Трампа в предательстве.
Известия 14:25
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости вчера в 23:10
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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