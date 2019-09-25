Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, сказала, что теперь украинский лидер Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским лидером.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РИА Новости13:58

Захарова потребовала «продолжения банкета» после публикации разговора Трампа с Зеленским

Взгляд.ру11:19

Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

РБК11:45

Захарова прокомментировала стенограмму разговора Трампа и Зеленского

RT на русском11:24

Захарова предупредила об угрозе нарушения конфиденциальности при переговорах с Белым домом

ТАСС13:41

"ЦРУ тоже огласите!": Захарова оценила публикацию стенограмм Белого дома

Новые Известия11:17

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Lenta.ru11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:02, Вашингтон
Политика

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер 16:26
Театры

Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Футбол

Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru 13:18
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Словьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 16:31
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол

«Ливерпуль» победил «МК Донс» в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» на выезед победил «МК Донс» со счетом 2:0. В составе «красных» отличились Джеймс Милнер и Ки-Яна Хувер.
Спорт-Экспресс 16:48
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия 09:58
Кино

Звезды «Парка Юрского периода» вернутся в «Мир Юрского периода 3»

Исполнители главных ролей в фантастическом фильме "Парк Юрского периода" Джефф Голдблюм, Сэм Нилл и Лора Дерн вновь встретятся на одной съемочной площадке.
Kinonews.ru 09:06
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Общество

Отец невесты извинился перед Кадыровым за недостойное поведение на свадьбе

На видео невеста трогательно плачет, обнимая отца.
REGNUM 13:13
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54
Футбол

Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC

RT на русском 16:00
Происшествия

Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

РБК 12:15
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM 05:01
Политика

Сообщения об импичменте Трампа обвалили американские фондовые индексы

Американские фондовые индексы очень чувствительно отреагировали на сообщения о возможном импичменте президента США Дональда Трампа.
Наша версия 08:04
Общество

Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар по-русски

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на предложение предпринимателей из России посетить бизнес-форум в Краснодаре.
Газета.Ru 16:39
Игры

«Однажды потерянные игры»: авторы The Elder Scrolls создали новую студию

Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
REGNUM 23 сентября в 05:23
Происшествия

Задержан генерал-майор главка МВД России

Следственный комитет задержал первого заместителя начальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка МВД России Александра Мельникова.
RT на русском 08:42
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Энергетика

Минэнерго США предсказало рост зависимости Европы от российского газа

К 2050 году страны Европы, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, увеличат зависимость от российского газа, говорится в прогнозе Минэнерго США.
РБК 16:03
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости 13:40
Футбол

Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу

Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Происшествия

Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы

Lenta.ru 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное