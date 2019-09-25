Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, сказала, что теперь украинский лидер Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским лидером.
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Захарова обрушилась на США из-за стенограммы разговора Трампа и Зеленского
Московский Комсомолец12:01
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала, как выглядела до пластики в 18-летнем возрасте
Миллионы подписчиков Ким отметили красоту и обаятельность 18-летней красавицы.
Bimru.ru 12:06
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru 16:59
Политика
Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией
Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.
ТАСС 15:32
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
78.ru 18:05
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Авто
На тестах замечен новый Mitsubishi Outlander
Экспертам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это Mitsubishi Outlander следующего поколения.
SpeedMe 09:40
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Происшествия
На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем
В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".
Вести.Ru вчера в 20:02
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика
Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.
Московский Комсомолец 16:54
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 23 сентября в 00:13
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Футбол
Валерий Карпин: «Игра получилась тяжелой, в Кубке России иначе не бывает»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с «Мордовией» (2։0) поделился эмоциями от победы и пояснил причины широкой ротации состава.
ФК Ростов 14:07
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн 09:23
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета вчера в 10:42
Здоровье
Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных
Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.
Ugpressa.ru вчера в 13:52
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Экономика
НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.
РБК 17:00
Политика
Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер 16:26
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр 02:22
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15