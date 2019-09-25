Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, сказала, что теперь украинский лидер Владимир Зеленский понял, что такое общение с американским лидером.

Космос Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".

Политика Лавров считает правильным возобновить прямое авиасообщение с Грузией Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Ушёл из жизни адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Общество В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.

Авто На тестах замечен новый Mitsubishi Outlander Экспертам потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это Mitsubishi Outlander следующего поколения.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.

Общество Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Происшествия На плавбазе «Петр Житников» продолжается борьба с огнем В ночь на среду, 25 сентября, спасателям удалось локализовать крупный пожар, вспыхнувший на терпящей бедствие в Тихом океане плавбазе "Петр Житников".

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк составила завещание Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.

Политика Лавров напомнил о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в свое время Иосиф Сталин настаивал на том, чтобы штаб-квартиру ООН разместили в Сочи.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Политика Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Футбол Валерий Карпин: «Игра получилась тяжелой, в Кубке России иначе не бывает» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после игры с «Мордовией» (2։0) поделился эмоциями от победы и пояснил причины широкой ротации состава.

Экономика Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Здоровье Врач Мясников рассказал, как продлить жизнь онкологических больных Известный российский доктор Александр Мясников рассказал о способах продления жизни практически при любом раке.

Музыка Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».

Экономика НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8846 руб. в месяц, 20% от этой суммы — 1770 руб. НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году.

Политика Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.

Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.