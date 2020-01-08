Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
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Мария Захарова
В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
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