Политика
Красная веснаЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
Свидетельством эскалации конфликта назвала удары Ирана по американским базам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 января в эфире радио «Эхо Москвы».
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В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
с чего всё началось
По поводу парламента Ирака, по-моему, обсуждалось только то, чтобы американские войска покинули территорию суверенного государства. А. Соломин ― Нет, сегодня спикер парламента осудил ракетный обстрел со стороны Ирана по территории Ирака.Эхо Москвы10:42
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Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Армия и оружие
Трамп пиарится на истории с Ираном, опасаясь реальных действий
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в беседе с iReactor рассказал, что Дональд Трамп не только пропиарился на конфликте с Ираном, но и призвал НАТО стать более активными в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
Политика
США готовы предложить Украине помощь в связи с крушением самолета в Иране - Помпео
США готовы предложить Украине свою помощь в связи с катастрофой украинского самолета в Иране, говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
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Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
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Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
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Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Армия и оружие
Трамп: Пока я президент США, не позволю Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу эскалации конфликта с Ираном.
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Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Происшествия
В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян
Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Гаджеты
Представлена технология рейтрейсинга, подходящая для PC и смартфонов
Израильская компания Adshir представила своё программное обеспечение LocalRay, которое, как утверждается, позволит запускать игры с трассировкой лучей на смартфонах и планшетах.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
Футбол
Дмитрий Тарасов отправится на сбор с «Рубином»
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
Карпин подшутил над блогером Савиным
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в Instagram фотографию со своей супругой, а также с бывшим футболистом, а ныне известным блогером Евгением Савиным.
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Alienware представила клон Nintendo Switch под названием Concept UFO
Шоу-бизнес
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Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса раскритиковала соотечественников за слишком громкое поведение на пляже.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
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