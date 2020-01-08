Политика

Красная веснаКрасная веснаЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам

Свидетельством эскалации конфликта назвала удары Ирана по американским базам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 января в эфире радио «Эхо Москвы».
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Мария Захарова
В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
с чего всё началось

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