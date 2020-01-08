Политика
Rambler News ServiceЗахарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
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В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
с чего всё началось
По поводу парламента Ирака, по-моему, обсуждалось только то, чтобы американские войска покинули территорию суверенного государства. А. Соломин ― Нет, сегодня спикер парламента осудил ракетный обстрел со стороны Ирана по территории Ирака.Эхо Москвы10:42
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