По поводу парламента Ирака, по-моему, обсуждалось только то, чтобы американские войска покинули территорию суверенного государства. А. Соломин ― Нет, сегодня спикер парламента осудил ракетный обстрел со стороны Ирана по территории Ирака.

с чего всё началось

В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.

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