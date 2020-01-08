Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, назвав их свидетельством эскалации конфликта. По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.
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В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
с чего всё началось
По поводу парламента Ирака, по-моему, обсуждалось только то, чтобы американские войска покинули территорию суверенного государства. А. Соломин ― Нет, сегодня спикер парламента осудил ракетный обстрел со стороны Ирана по территории Ирака.Эхо Москвы10:42
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