Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, назвав их свидетельством эскалации конфликта. По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.
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Мария Захарова
В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 09:30
с чего всё началось

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Захарова обвинила США в «витке напряженности» на Ближнем Востоке

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ТАСС09:35

Захарова прокомментировала иранские удары по американским базам

РИА Новости09:30

Захарова: Ракетный ответ Ирана США свидетельствует об эскалации

Российская газета09:39

Российский МИД прокомментировал атаку Ирана на американские базы

Lenta.ru09:03
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