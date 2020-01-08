По поводу парламента Ирака, по-моему, обсуждалось только то, чтобы американские войска покинули территорию суверенного государства. А. Соломин ― Нет, сегодня спикер парламента осудил ракетный обстрел со стороны Ирана по территории Ирака.

с чего всё началось

В данном случае то, о чем мы говорили в начале, набирает обороты. А именно-эскалация. Как раз об этом мы и говорили.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, назвав их свидетельством эскалации конфликта. По её словам, это то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали.

Захарова прокомментировала удары Ирана по базам США в Ираке

Армия и оружие Трамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке.

Политика Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Финансы Названа главная причина укрепления рубля Ведущий аналитик группы компаний "Финам" Сергей Дроздов одной из главных причин укрепления рубля, которое наблюдается уже довольно долгое время, считает разворот ФРС США в сторону более мягкой монетарной политики, в результате чего активы развивающихся стран стали пользоваться спросом.

Авто У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.

Гаджеты Официально представлен OnePlus Concept One Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.

Здоровье Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн провел прием граждан Сегодня пришли сельхозтоваропроизводители, по результатам встречи мы договорились, что с управлением сельского хозяйства будет разработана дорожная карта, будем двигаться в этом направлении, потому что люди всегда тонко чувствуют, что нужно и как нужно делать, – сказал врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Космос Смотрим вверх: календарь затмений и метеорных потоков — 2020 Август В ночь на 12 августа один из самых долгожданных и обильных метеорных потоков из созвездия Персея наберет свою силу и окажется в максимуме.

Технологии Samsung представила проект «искусственного человека» Neon Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Политика Зеленский направил в Иран украинский самолёт Владимир Зеленский сообщил: "В среду вечером в Иран, где разбился самолет, вылетит украинский борт с экспертами и поисково-спасательной группой".