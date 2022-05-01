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Захарова увязала визит Анджелины Джоли во Львов с «Азовсталью»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит звезды Голливуда Анджелины Джоли во Львов.
Московский Комсомолец
Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли.
Царьград
Главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали» <...>.
News.ru
«Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вёл переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью», - заключила она.
Аргументы и Факты

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Захарова увязала визит Анджелины Джоли во Львов с «Азовсталью»
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