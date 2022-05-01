Московский КомсомолецЗахарова увязала визит Анджелины Джоли во Львов с «Азовсталью»Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит звезды Голливуда Анджелины Джоли во Львов.Московский КомсомолецЗвонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли.ЦарьградГлавная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали» <...>.News.ru«Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вёл переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью», - заключила она.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйИА Красная ВеснаЦарьградГлас НародаПодробнее о событииЗахарова увязала визит Анджелины Джоли во Львов с «Азовсталью»Московский Комсомолец08:38Захарова: Джоли позвали во Львов, чтобы отвлечь внимание от «Азовстали» постановкой про обстрелПетербургский Вестник07:53Захарова обвинила Джоли в пиареURA.Ru08:26Мария Захарова: Джоли во Львове — попытка отвлечь прессу от эвакуации людей, удерживавшихся боевиками в «Азовстали»Глас Народа08:06Захарова обвинила Анджелину Джоли в попытке пиара на УкраинеГлавный региональный07:53Захарова назвала поездку Джоли во Львов попыткой отвлечь внимание от «Азовстали»News.ru08:32Захарова о визите Анджелины Джоли во Львов: "Внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали"Царьград08:31Показать ещёОценить177Поделиться