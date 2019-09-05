Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
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Единоборства
За бой с Порье Нурмагомедов заработает более $6 млн
Вестник Кавказа вчера в 07:58
Происшествия
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
Lenta.ru вчера в 14:40
Теннис
Надаль пробился в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 00:59
Кино
Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Нину Ургант с 90-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Народные новости вчера в 12:01
Здоровье
Продолжительность жизни россиян выросла
В апреле министр заявила, что в 2018 году продолжительность жизни женщин увеличилась на 0,2 года, а мужчин – на 0,3 года.
Газета.Ru вчера в 01:14
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия вчера в 15:21
Происшествия
Автомобиль на МКАД сбил четверых дорожных рабочих
Легковой автомобиль сбил на 100-м километре внутренней стороны МКАД четверых дорожных рабочих.
Известия 00:54
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей из карабина «Сайга» и успел перепугать актёров на съёмочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM вчера в 13:06
Политика
Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио сделает Москве представление после того, как Владимир Путин дал символический старт работе рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru вчера в 12:16
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
ЕС приостановил импорт украинских яблок и груш
В Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) сообщили, что с 1 сентября 2019 импортёры фруктов в странах ЕС приостановили закупки яблок и груш с Украины и других стран, не входящих в Евросоюз.
RT на русском вчера в 18:09
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Штормовое предупреждение: В Бурятии ожидаются дожди с грозами
По данным Бурятского гидрометцентра, шестого сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом.
Ариг Ус 01:20
Технологии
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ вчера в 17:18
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru вчера в 14:23
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Экономика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Культура
Эксперт — Мединскому: Из комиксов вырос Голливуд, которому подражают в России
Культура комиксов есть и в России.
Life.ru вчера в 14:23
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51