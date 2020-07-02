Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

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