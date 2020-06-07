с чего всё началось

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым. 25

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 98

Игры Как выглядит император Шао Кан из «Mortal Kombat» без шлема Шао Кан сыграл свою роль в главной истории «Mortal Kombat 11», но в начале расширения мы видим его слабым и без шлема, поскольку его недавно воскресшая жена Синдел спасает супруга от пыток. 1

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Происшествия В Петербурге произошел пожар на хлебозаводе Пожар произошел на хлебозаводе "Охтинское" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 365

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 678

Технологии Дизайнер превратил Tesla Cybertruck в крутой луноход Концепт, кстати, может оказаться с реальной перспективой — все-таки SpaceX и Tesla имеют тесные родственные связи, и когда речь зайдет о таком виде космического транспорта, за основу вполне может быть взят Cybertruck.

Происшествия Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне Не менее 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Об этом сообщается на сайте столичной полиции (MPS). 53

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Происшествия В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём. 19

Наука Белгородские ученые создали рентген при помощи кухонной зажигалки В ходе недавного научного проекта отечественные ученые из Белгорода смогли разработать портативный рентген, который работает по принципу традиционной кухонной зажигалки. 4

Происшествия На Бали британец просидел шесть дней в колодце На Бали 29-летний британец Роберт Джейкоб Мэттью просидел шесть дней в колодце, куда его загнала собака, пишет издание Indonesia Expat.

Происшествия Пропавший в Башкирии ребенок найден живым Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. 30

Футбол Трансфер Лаутаро в «Барселону» находится на грани срыва Источник сообщает, что нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес может не перейти в "Барселону" из-за финансовых проблем испанского клуба.