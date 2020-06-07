Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Мария Захарова
Заявили о высылке двух российских сотрудников загранучреждения. Но, конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры. Конечно, это всё будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения.
— Мария Захарова, российский дипломатНародные новости вчера в 17:21
с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE
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