с чего всё началось

Заявили о высылке двух российских сотрудников загранучреждения. Но, конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры. Конечно, это всё будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения.

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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