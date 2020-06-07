Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Чехии
Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".Life.ruвчера в 16:35
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Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Интерфаксвчера в 16:04
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Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Культура
«Союзмультфильм» прокомментировал новый эскиз Волка из «Ну, погоди!»
Представители компании «Союзмультфильм» прокомментировали эскиз нового образа Волка из мультсериала «Ну, погоди!».
News.ru 05 июня в 07:36
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Наука
На Земле выявлено место с самым чистым воздухом
На Земле обнаружено место с самым чистым воздухом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:29
Шоу-бизнес
Пригожин посоветовал Шнурову полечиться в Кащенко
«Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему», — добавил Пригожин.
Gazeta.SPb 13:16
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Единоборства
Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере.
Интерфакс-Спорт 04:09
Футбол
Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле с крупным счетом обыграли "Александрию" в матче 25-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 11:59
Технологии
Эксперт объяснил, о чем говорят признаки «прослушки» телефона
Ульянов считает, что эти признаки относятся скорее к глюкам самого телефона.
РЕН ТВ 04 июня в 23:39
Авто
Kia раскрыла технические детали нового седана Kia K5 для России
Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня 13:30
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Политика
Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус
У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 06:07
Происшествия
Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Политика
СМИ сообщили о возможных изменениях при найме на работу
Российские власти рассматривают возможность введения норм, обязывающих руководителей при найме на работу отдавать предпочтение кандидатам с российским паспортом.
РИА Новости 14:59
Армия и оружие
ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА
ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта.
Актуальные Новости вчера в 04:55
Политика
В МИДе допустили провокации НАТО во время парада Победы
Профиль вчера в 07:37
Политика
Глава МИД Франции заявил о заинтересованности в диалоге с Россией
Франция не заинтересована в отдалении России от Европы, пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД республики Жана-Ива Ле Дриана.
Газета.Ru 15:02
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 05 июня в 02:36
Здоровье
Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19
Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Происшествия
В деле о взятках в Минпромторге появился еще один фигурант
Следствие установило четвертого фигуранта уголовного дела о взятках начальника одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова.
Профиль 16:09
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15