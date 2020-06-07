с чего всё началось

Высылка двух российских дипломатов не соответствует внутренней повестке Чехии, а отношения с Россией портятся со стороны определённой части чешской элиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 141

Шоу-бизнес Пригожин посоветовал Шнурову полечиться в Кащенко «Что касается медицинской помощи, то, в принципе, мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему», — добавил Пригожин. 6

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 750

Единоборства Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о том, что завершает выступления в карьере. 1

Футбол Киевское «Динамо» разгромило «Александрию» в чемпионате Украины Футболисты киевского "Динамо" на своем поле с крупным счетом обыграли "Александрию" в матче 25-го тура чемпионата Украины.

Политика Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем. 14

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 971

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 461

Общество У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 15

Происшествия Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения. 35

Армия и оружие ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта. 10

Шоу-бизнес Пелагея сменила имидж и помолодела Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная. 84

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,7K