Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом в программе " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Захарова прокомментировала вызов посла России в Польше

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