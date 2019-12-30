Вызов российского посла Сергея Андреева в МИД Польши является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу. Об этом в программе " Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

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