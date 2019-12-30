Политика

ИзвестияИзвестияЗахарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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Захарова прокомментировала вызов посла России в Польше

RT на русском20:26

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Известия20:19

Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши «попыткой переиграть ситуацию»

Российская газета19:10

Захарова рассказала, почему посла России вызвали в МИД Польши

РИА Новости19:29

Захарова обвинила Польшу в попытке переиграть ситуацию в свою пользу

Lenta.ru18:40

Захарова: Польша пытается «переиграть ситуацию в свою пользу» после вызова посла РФ

Газета.Ru17:56

Захарова назвала вызов посла России попыткой Польши «переиграть ситуацию в свою пользу»

ТАСС17:37
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой

РИА Новости 20:04
Происшествия

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

В Хабаровском крае задержан пропагандист и вербовщик международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
РИА Новости 21:49
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва

Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
ТАСС 20:20
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service 05:19
Происшествия

На Сахалине горят резервуары с топливом

ТАСС 19:43
Политика

Зеленский лично встретил освобожденных на Донбассе украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев у трапа самолета.
Газета.Ru 15:21
Культура

На российском ТВ рассказали о «еле дышащей» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ заявил, что возвращение на сцену Аллы Пугачевой, Жанны Агузаровой, Софии Ротару и Николая Носкова вызывает у него жалость.
Lenta.ru 19:32
Экономика

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
RT на русском 21:21
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости 26 декабря в 20:49
Экономика

Три новых производства появятся в Новосибирской области

РБК Новосибирск 21:55
Общество

В России могут переименовать все гражданские самолеты

Коммерсантъ 19:35
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Политика

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:32
Общество

СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Накануне.Ru 18:35
Общество

МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца 30 декабря в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с, снег, метель, гололедица", - сказали в главке.
ТАСС 16:31
Политика

Bloomberg оценил достижения Путина за 20 лет у власти в России

Bloomberg оценил результаты двадцатилетнего пребывания российского лидера Владимира Путина у власти.
RT на русском 16:13
Футбол

Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
Евро-футбол.ру 15:14
Политика

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 01:12
Космос

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли РФ началась ещё в начале 2000-х годов, в числе причин - технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
РИА Новости 21:04
Футбол

Легенда «Ливерпуля» предложил изменить правило офсайда

Легендарный игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс предложил изменить правило офсайда.
Евро-футбол.ру 16:46
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Российская газета 17:08
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
Комсомольская правда 27 декабря в 12:07
Общество

Врио главы Иркутской области встретит Новый год в Тулуне

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал журналистам, что планирует встречать Новый год в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка этим летом.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Политика

Максакова: Журова «утонула» в баночках мочи с мельдонием

Бывший депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, уехавшая на Украину, резко отозвалась о Светлане Журовой.
Рамблер 12:07
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:24
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 27 декабря в 11:41
Кино

20 лучших сериалов 2019 года по версии «Газеты.Ru»

В преддверии Нового года "Газета.Ru" продолжает подводить итоги года уходящего.
Газета.Ru вчера в 07:09
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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