Политика
РБКЗахарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
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«Переигрывает ситуацию»: Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Комсомольская правда00:34
Захарова назвала вызов посла РФ в МИД Польши «попыткой переиграть ситуацию»
Российская газетавчера в 19:10
Захарова: Польша пытается «переиграть ситуацию в свою пользу» после вызова посла РФ
Газета.Ruвчера в 17:56
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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