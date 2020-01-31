Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Мария Захарова
Павел, перестаньте шаромыжничать! Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова.
— Мария Захарова, российский дипломатНовостной фронт 14:36

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