Павел, перестаньте шаромыжничать! Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова.

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