Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.
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с чего всё началось
Как сообщает канал "Соловьев Live", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на попытки Вашингтона дать оценку референдуму по поправкам в Конституцию России, рекомендовала властям США заняться решением собственных внутренних проблем, коих достаточно.Московский Комсомолец17:17
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Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в чемпионате Англии
"Шеффилд Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 15:09
Политика
Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 15:07
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Общество
В честь решения Владимира Путина в Саратове пройдет салют
Сегодня, 2 июля, в честь озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести» над областным центром прогремит салют, сообщил мэр Михаил Исаев в своем Instagram.
Saratovnews 11:19
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать.
Инфорос 13:47
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news 17:08
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 12:13
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс 18:01
Армия и оружие
«Засветилось на видео»: каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
"Искандеры" показывают другим региональным игрокам, в первую очередь США, что Россия останется в Сирии надолго.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения
"Глухой сезон" в Казахстане Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям.
РБК 11:54
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 15:36
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Путин сообщил о проекте заявления Ирана, России и Турции по Сирии
Россия поддерживает проект совместного заявления с Турцией и Ираном, в котором отражены подходы трех стран в отношении урегулирования ситуации в Сирии.
Профиль вчера в 11:41
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
CT news 15:50
Общество
В России вузы вправе переносить начало учебного года
Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз.
REGNUM 08:25
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Здоровье
ВОЗ изучает данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
Очередные результаты исследования вируса G4 доказывают возможность появления новой пандемии, так как мутирующий вирус может распространяться между людьми.
Evo-rus.com 02:16
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Футбол
Клопп: «Мне понравилось отношение команды в матче с „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 32-го тура АПЛ.
Sport24.ru 18:06
Кино
ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне
Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru вчера в 11:02
Наука
Новую рыбу-педофага назвали в честь рождественского духа Крампуса
За поедание чужого потомства (педофагию) вид назвали Protomelas krampus в честь Крампуса — духа, который, по центральноевропейским поверьям, незадолго до Рождества собирает в мешок непослушных детей и потом либо ест их, либо бросает в море.
N+1 12:18
Шоу-бизнес
Влад Соколовский не считает измены причиной развода с Дакотой
Поп-исполнитель Влад Соколовский в одном из своих интервью признался, что не считает измены причиной своего расставания с Ритой Дакотой.
Территория новостей 10:18