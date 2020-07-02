с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Общество В честь решения Владимира Путина в Саратове пройдет салют Сегодня, 2 июля, в честь озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести» над областным центром прогремит салют, сообщил мэр Михаил Исаев в своем Instagram. 13

Происшествия В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать. 81

Армия и оружие На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.

Армия и оружие Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд "Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства. 112

Экономика «Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 1

Общество В России вузы вправе переносить начало учебного года Москва, 2 июля 2020, 15:25 — REGNUM Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз. 58

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 40

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,7K

Наука Новую рыбу-педофага назвали в честь рождественского духа Крампуса За поедание чужого потомства (педофагию) вид назвали Protomelas krampus в честь Крампуса — духа, который, по центральноевропейским поверьям, незадолго до Рождества собирает в мешок непослушных детей и потом либо ест их, либо бросает в море.