Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.
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с чего всё началось
Как сообщает канал "Соловьев Live", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на попытки Вашингтона дать оценку референдуму по поправкам в Конституцию России, рекомендовала властям США заняться решением собственных внутренних проблем, коих достаточно.Московский Комсомолец17:17
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