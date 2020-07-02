Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.
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с чего всё началось
"Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".РИА Новостивчера в 15:04
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Захарова посоветовала США разобраться с внутренними проблемами
Национальная служба новостейвчера в 16:29
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Общество
«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой
На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».
РБК 00:00
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг
В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.
Газета.Ru вчера в 20:57
Армия и оружие
Новейший танк Т-14 на базе «Арматы» довели до совершенства
Конструкторы модернизировали танк Т-14 на платформе «Арматы», полностью устранив все недостатки и оснастив его самым передовым оборудованием.
iReactor вчера в 11:42
Единоборства
Порье: «Поражение от Макгрегора дало мне стимул к развитию»
Sport24.ru вчера в 20:59
Армия и оружие
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
Lenta.ru вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 01 июля в 05:40
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Происшествия
Тысячи людей остались без света в Красноярском крае из-за шторма
Порядка 14 тысяч жителей Курагинского района Красноярского края остались без света из-за разгула стихии.
Пятый канал вчера в 23:37
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
Ранее Акимов сообщил, что компания по итогам I квартала 2020 года потеряла порядка 1 млрд руб. по выручке в сравнении с прошлым годом.
ТАСС вчера в 21:04
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor вчера в 02:49
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Общество
Для жителей ХМАО старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 12 июля
В ХМАО режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 12 июля.
Znak.com вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН 01 июля в 15:09
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport вчера в 15:59
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Гаджеты
Компания ECS представила материнскую плату Mini-ITX чипсета H410H6-TI2
Представители компании ECS анонсировали выпуск новой материнской платы Mini-ITX чипсета H410H6-TI2.
Goroday.ru вчера в 23:50
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 01 июля в 10:34
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что экс -президент Украины Петр Порошенко вместе с националистами якобы готовит «кровавый» переворот в стране.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15