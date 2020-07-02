с чего всё началось

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность из-за проведенного в России голосования по конституционным поправкам.

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

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