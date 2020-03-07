с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.

Общество В России выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусом В России за прошедшие сутки выявили сразу шесть новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Все эти люди недавно посещали Италию.

Здоровье Аналитики назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей По мнению директора Института биологии и биомедицины НГУ Марии Ведуновой, подростки и дети лучше защищены от нового коронавируса, поскольку их иммунная система сильнее, чем у пожилых людей.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

Здоровье В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.

Наука «Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.

Наука Технологию CRISPR применили для лечения слепоты впервые в мире В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.

Авто Geely для беспилотных машин создаст спутники Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.

Происшествия На заводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.

Общество Путин поздравил женщин с 8 марта Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.