Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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отреагировала на эти заявления, вспомнив известную надпись-предостережение на окнах общественного транспорта возле запасного выхода: "В случае аварии вырвать шнур, выдавить стекло".
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Захарова вспомнила о запасном выходе из-за слов Зеленского о Донбассе

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«Вырви шнур, выдави стекло» — Захарова отреагировала на заявление Зеленского

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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