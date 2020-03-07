Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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с чего всё началось
Захарова на своей странице в Facebookотреагировала на эти заявления, вспомнив известную надпись-предостережение на окнах общественного транспорта возле запасного выхода: "В случае аварии вырвать шнур, выдавить стекло".Вести.Ru05:25
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«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера
Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Кино
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Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
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В поселке Мосрентген произошел пожар в металлическом ангаре, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
Наука
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В Орегонском университете науки и здоровья медики провели эксперимент, в ходе которого ввели пациенту, страдающему врожденным амаврозом Лебера несколько капель лекарства.
Авто
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Geely сказал, что низкоорбитальные спутники обеспечат высокоскоростное подключение к Интернету, точную навигацию и облачные вычисления для автомобилей с автономной технологией вождения, сообщает speedme.ru.
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Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
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Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Биатлон
«Русский был не таким быстрым, поэтому с ним можно было «воевать». Швед рассказал о борьбе с Халили за медаль в эстафете
Финишер сборной Швеции Мартин Понсилома рассказал, почему ему удалось опередить россиянина Карима Халили в борьбе за бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Армия и оружие
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Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
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