Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Захарова оценила заявление Зеленского о минских соглашениях

Lenta.ru13:38

Захарова вспомнила о запасном выходе из-за слов Зеленского о Донбассе

РБК11:28

Захарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений

News.ru08:12

В ЛНР оценили заявление Зеленского об изменениях в Минских соглашениях

РИА Новости10:48

Выйти не получится: Захарова ответила Зеленскому о Минских соглашениях

РЕН ТВ07:44

Захарова прокомментировала планы Зеленского «перенести» пункты минских соглашений

Коммерсантъ08:32

Захарова считает, что планы Зеленского изменить минские соглашения не принесут результатов

ТАСС06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Общество

Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске

Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
РИА Новости 13:45
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Армия и оружие

На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек

В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
НТВ 11:26
Общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
RT на русском 08:25
Происшествия

В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 11:17
Происшествия

В два крупнейших торговых центра в Ингушетии пришли с обысками

Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.
Интерфакс 06:04
Общество

Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие

Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
РИА Новости 11:19
Гаджеты

Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома

Более одного миллиарда смартфонов, которые работают под управлением ОС Android, оказались под угрозой взлома хакерами.
Дни24 09:51
Футбол

«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта

Напомним, встреча не состоялась 4 марта и была перенесена на более поздний срок из-за неготовности газона в Ярославле.
Inc-news.ru вчера в 14:07
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 12:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Ридус 05 марта в 16:38
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM 12:20
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран

"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:04
Кино

Фильм «Красотка» россияне посчитали самым женским

Телеканал 360° вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть

В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
7Дней.ру вчера в 03:42
Хоккей

Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

КМВ Новости 13:27
Общество

Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Вечерняя Москва 09:34
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Коммерсантъ 12:34
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Фигурное катание

Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров

Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
RT на русском 12:49
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 10:17
Общество

Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом

После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Обозреватель Врн 08:17
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Происшествия

В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса

РБК 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное