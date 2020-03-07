Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:39, Ашберн
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
Кино
Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет
Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
Общество
Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
Происшествия
В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой
Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Происшествия
В два крупнейших торговых центра в Ингушетии пришли с обысками
Правоохранительные органы проводят обыски в ювелирных отделах двух крупных торговых комплексов Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.
Общество
Пойманным за пьяную езду предложили не выдавать лицензии на оружие
Росгвардия предлагает внести в законодательство запрет на получение оружейной лицензии для водителей, попавшихся пьяными за рулем, сообщил в интервью "Российской газете" директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.
Гаджеты
Более миллиарда Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
Более одного миллиарда смартфонов, которые работают под управлением ОС Android, оказались под угрозой взлома хакерами.
Футбол
«Шинник» и «Урал» сыграют 18 марта
Напомним, встреча не состоялась 4 марта и была перенесена на более поздний срок из-за неготовности газона в Ярославле.
Происшествия
В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран
"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
Кино
Фильм «Красотка» россияне посчитали самым женским
Шоу-бизнес
Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть
В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
Хоккей
Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Общество
Дочь Пескова возмутилась поведением диспетчеров скорой помощи
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавету возмутили рекомендации диспетчеров скорой помощи.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место.
Фигурное катание
Валиева стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров
Россиянка Камила Валиева заняла первое место на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Общество
Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом
После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Транспорт
Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.