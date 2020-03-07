Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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Вести.Ru05:25
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Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.
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Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана

МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
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В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
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Курс доллара превысил 68 рублей

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
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Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
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Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
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Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Лионе

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Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

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У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус

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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

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Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом

Всего инфекцию выявили у 5 человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.
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Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
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В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой

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РИА Новости 11:17
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
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Китай выделяет ВОЗ $20 млн на борьбу с новым коронавирусом

Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
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Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
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В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса

Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки.
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Российские автомобили Lada начали собирать на украинском заводе

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Армия и оружие

Турция обсудит с РФ сотрудничество по Идлибу на следующей неделе

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на следующей неделе в Анкару прибудет военная делегация из России для обсуждения совместной работы по урегулированию военного конфликта в сирийском Идлибе.
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