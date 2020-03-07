Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Здоровье
Елизавета Пескова сравнила здравоохранение Франции и России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала подписчикам своего блога в сети Instagram о том, как устроено здравоохранение во Франции на ее личном примере.
Политика
Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана
МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Культура
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Йокерит», сократив отставание в серии
Ярославский «Локомотив» на домашней площадке победил финский «Йокерит» со счётом 4:3 в четвёртом матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Фигурное катание
Брайан Орсер: Медведева упала духом, но не сдается
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Теннис
Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Лионе
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями
Фото © Инстаграм Елены Об отношениях 30-летнего Полунина с 25-летней возлюбленной, которая год назад завершила профессиональную карьеру, стало известно в прошлом году, однако свою беременность Ильиных тщательно скрывала от СМИ.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Транспорт
Появилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом
Всего инфекцию выявили у 5 человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Происшествия
В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой
Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Общество
Китай выделяет ВОЗ $20 млн на борьбу с новым коронавирусом
Китай выделяет $20 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.
Здоровье
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки.
Авто
Российские автомобили Lada начали собирать на украинском заводе
Ранее сообщалось, что модель Lada Granta лидирует по продажам на рынке РФ. Популярность автомобиля связана с его доступной ценой.
Армия и оружие
Турция обсудит с РФ сотрудничество по Идлибу на следующей неделе
Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что на следующей неделе в Анкару прибудет военная делегация из России для обсуждения совместной работы по урегулированию военного конфликта в сирийском Идлибе.