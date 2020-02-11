с чего всё началось

Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает.

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. Как отметил генсек НАТО, Россия «начала нарушать договор много лет назад».

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Происшествия Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения Капитанам двух катеров, столкнувшихся в понедельник в морском канале у берега острова Пхукет, предъявлены обвинения в неосторожном вождении транспортного средства, повлекшем смерть двух или более человек, сообщил РИА Новости источник в управлении полиции провинции Пхукет.

Футбол СМИ назвали технического спонсора «Локомотива» на следующий сезон Как сообщает Sport24, новым техническим спонсором железнодорожников с сезона-2020/21 станет компания Adidas, которая уже была экипировщиком красно-зелёных в 1989 и 1993 годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й.

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Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

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Здоровье В челябинских школах продлили карантин Во вторник, 11 февраля, в Челябинске состоялось заседание штаба по гриппу, на котором приняли решение продлить общегородской карантин.

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