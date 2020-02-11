Политика
RT на русскомЗахарова прокомментировала заявление генсека НАТО о распаде ДРСМД
Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. Как отметил генсек НАТО, Россия «начала нарушать договор много лет назад».
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Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 09:36
с чего всё началось
"Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала Захарова в Facebook, вспомнив диагноз, который вынес альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.РИА Новости08:14
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