с чего всё началось

Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает.

Ранее Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что распад ДРСМД продемонстрировал силу НАТО, поскольку страны альянса сумели провести тесные консультации, чтобы разрешить этот вопрос. Как отметил генсек НАТО, Россия «начала нарушать договор много лет назад».

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Политика Зюганов поддержал упоминание Бога в Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против упоминания Бога в преамбуле Конституции.

Армия и оружие В Идлибе сбит сирийский вертолет Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Энергетика «Газпром» заявил об отсутствии планов по разделу компании Идеи раздела «Газпрома» на добывающую и транспортную компании и либерализации экспорта газа (трубопроводный газ в России может экспортировать только «Газпром») «не имеют поддержки руководства страны».

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Происшествия Историк Соколов останется в СИЗО до середины апреля Обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля, сообщил его адвокат Александр Почуев.

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Футбол Неймар сменил имидж и постригся налысо Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду.