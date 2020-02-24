с чего всё началось

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.

Россия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17

Футбол Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.

Космос Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.

Происшествия В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.

Общество Ожидаемый на Камчатке циклон оставил юг региона без снега Мощный циклон, который шел в сторону Камчатки, в итоге лишь задел полуостров своей периферией, принеся на юг региона сильный ветер, в порывах — до штормового.

Политика Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".

Общество Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.

Политика Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.

Общество Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).

Футбол Джордж Клуни может купить «Малагу» Знаменитый актер Джордж Клуни может купить испанскую «Малагу», которая выступает во втором дивизионе.

Авто Американцами был выпущен гиперкар 21-го века «Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Происшествия Минздрав Израиля сообщил о втором случае заражения коронавирусом Минздрав Израиля сообщил об обнаружении коронавируса у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.