Политика
Lenta.ruРоссия отреагировала на заявление об очевидце запуска «Бука» по MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные Международной совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, о наличии свидетеля запуска ракетного комплекса «Бук» по самолету.
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Наука
Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.
Кино
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3»
Роланд Эммерих допускает съемки фильма «День независимости 3». Возможно, проектом заинтересуется Disney, поглотивший студию 20th Century Fox.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Армия и оружие
Обозреватель из США сравнил войну на Донбассе с началом Первой мировой
Петерсон проводит аналогии между этой масштабной войной и Первой мировой.
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Общество
Ожидаемый на Камчатке циклон оставил юг региона без снега
Мощный циклон, который шел в сторону Камчатки, в итоге лишь задел полуостров своей периферией, принеся на юг региона сильный ветер, в порывах — до штормового.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Политика
Сенаторы-демократы попросят Помпео ввести новые санкции против России
Лидеры демократов в сенате США намерены направить письмо госсекретарю Майку Помпео и главе минфина Стивену Мнучину, в котором попросят наложить на Россию новые санкция за якобы вмешательство в президентские выборы-2020 в США, сообщает портал Axios.
Футбол
Матео Ковачич: «„Челси“ может доставить неприятности многим командам»
Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Знаменитый актер Джордж Клуни может купить испанскую «Малагу», которая выступает во втором дивизионе.
Хоккей
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Общество
«Не доводите до греха»: учительница в Сочи заставляла детей мыть полы
Школьная учительница в Сочи заявила детям в классе, что они обязаны убираться в кабинете, так как в учреждении нет уборщицы, а родители не сдают на неё деньги.
Шоу-бизнес
Павел Буре в четвертый раз станет отцом
Хоккеист Павел Буре снова станет отцом. Супруги до последнего не афишировали беременность Алины Буре.
Авто
Американцами был выпущен гиперкар 21-го века
«Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака»
Происшествия
Минздрав Израиля сообщил о втором случае заражения коронавирусом
Минздрав Израиля сообщил об обнаружении коронавируса у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Авто
Дебют Geely Coolray в России может быть перенесен из-за коронавируса
Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
Политика
Косачев объяснил причину разногласий между Россией и Украиной
Сложности в отношениях России и Украины возникают из-за внешних факторов, если перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, конфликт исчезнет сам собой.