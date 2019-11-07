Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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Захарова: встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем Deutsche Welle задокументирована
Парламентская газетавчера в 08:39
В МИДе РФ заявили о доказательствах признания вины компанией Deutsche Welle
Говорит Москвавчера в 09:26
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:55, Вашингтон
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Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
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Украинский «Нафтогаз» начислил «Газпрому» долг в 22 миллиарда
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Хайтек+ 07:10
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Российская газета 00:55
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Gazeta.SPb вчера в 18:20
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Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри
Экстерьер нового поколения чешского бестселлера раскрыли еще раньше — сначала компания опубликовала эскиз, а затем из-за сбоя на немецком сайте Skoda в конфигураторе появилось изображение Octavia четвертого поколения.
Motor 08:52
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
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Российская газета 14:42
Здоровье
Медики объяснили, как быстро надо действовать в случае инсульта
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Ugpressa.ru 13:59
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Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
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Известия 09:05
Экономика
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За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже подрядчика "Стройгазмонтаж", принадлежавшего Аркадию Ротенбергу, закрыта.
РБК 12:03
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Зеленский признался, что устает от своей работы
Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже оторвался от двух F-35
Хоть два истребителя F-35A и среагировали, было слишком поздно – когда те включили ускорение, радары еще были в состоянии обнаружить Ту-160, но летчики уже потеряли его из виду.
ГЛАС.RU 13:58
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Первые симптомы рака печени назвали врачи
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Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
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Появился рейтинг профессий будущего, спрос на которые может появиться в ближайший десяток лет.
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Российские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла
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Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
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Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
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