Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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