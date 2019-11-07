Политика
РИА НовостиЗахарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
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В МИДе РФ заявили о доказательствах признания вины компанией Deutsche Welle
Говорит Москвавчера в 09:26
Захарова: встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем Deutsche Welle задокументирована
Парламентская газетавчера в 08:39
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Украина потребовала от The New York Times вернуть Крым на карту страны
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
Национальная служба новостей 05:15
Хоккей
Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла
Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
Спорт-Экспресс 10:55
Общество
Минстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена
Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.
Коммерсантъ 08:10
Экономика
Названа причина бедности большинства людей в мире
Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM 06:52
Происшествия
В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо
Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем
На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Кино
Вышел трейлер фильма «Цвет из иных миров» c Николасом Кейджем
В сети появился трейлер фантастического фильма ужасов "Цвет из иных миров", снятого по одноименному произведению Говарда Лавкрафта.
Piter.tv 04:19
Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «прекрасным верблюдом»
В сети принялись обсуждать интимное прозвище журналистки Ксении Собчак - «прекрасный верблюд».
Вечерний курьер 05:54
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре 2019 года снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 года, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 07:34
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов рассказали о супружеских изменах
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали участниками съёмок нового проекта от рэпера T-Killah.
OAnews 04:46
Футбол
«В Турции болельщики кидали на поле камни»
31-летний футболист, который много лет играл в Германии и Турции, а в 2016 году получил российское гражданство, дал интервью «Известиям».
Известия вчера в 16:00
Политика
Столтенберг опроверг слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг согласился с мнением канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО имеют слишком негативный окрас.
REGNUM 11:12
Футбол
Защитник «Краснодара» высказался о работе Кононова в «Спартаке»
Защитник "Краснодара" Сергей Петров высказался о работе российского специалиста Олега Кононова в московском "Спартаке", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 07:33
Армия и оружие
Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»
REGNUM вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свою естественную красоту
Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
Bimru.ru 02:20
Политика
Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения
Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК 08:39
Культура
Горшок из «Короля и Шута» стал голосовым помощником. Он может рассказать сказку и впасть в экзистенциальный кризис
Голосовой помощник Горшок pic.twitter.com / 0m8rbOvRzs — Duran / Дюран (@ userdie) November 4, 2019 Строчками из песен он отвечает на вопросы о погоде.
Фонтанка.Ру 10:52
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Финансы
Силуанов допустил инвестиции из ФНБ в небольшие региональные проекты
Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.
РБК 05:39
Общество
Арестованные картины братьев Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
BFM.ru 11:23
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Единоборства
Бокс. Нонито Донэйр — Наоя Иноуэ. Прямая трансляция
Прямая трансляция начнется в 13:10 мск. В активе филиппинца Нонито Донэйра 40 побед, из которых 26 нокаутом и 5 поражений.
Sport24.ru 05:09
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19