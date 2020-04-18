Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.

Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

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