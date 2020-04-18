Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
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Захарова назвала абсурдом материалы BBC о мерах по борьбе с COVID-19 в России

RT на русском15:42

Захарова указала на предвзятость «Би-би-си» к России на фоне COVID-19

Газета.Ru12:38

Захарова призвала оштрафовать Би-би-си за несбалансированность информации о ситуации в РФ

ТАСС07:44

Захарова призвала оштрафовать BBC за несбалансированность информации о РФ

News.ru08:37

Захарова раскритиковала Би-би-си за предвзятость к России

РИА Новости08:35

Захарова хочет оштрафовать BBC

Вести.Ru07:58

Захарова обвинила Би-би-си в предвзятом отношении к России из-за COVID-19

РБК10:03
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Российская газета 14:25
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Происшествия

В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

Курск, 18 апреля 2020, 12:00 — REGNUM В Курской области 18 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 06:07
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Технологии

Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля. Игра попадет в Xbox Game Pass

Cyber.sports.ru вчера в 11:56
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Происшествия

Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов

Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
Военное дело 06:55
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Культура

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК 15:08
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Общество

Более 1000 моряков авианосца «Шарль де Голль» заразились коронавирусом

RT на русском 12:30
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
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Религия

Саратовский митрополит выступил против закрытия церквей на Пасху

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин осудил действия властей Саратовской области, принявших решение запретить посещение церквей в канун пасхальных богослужений.
Коммерсантъ 14:51
27
Общество

Путин разрешил трудовым мигрантам до 15 июня не платить за патенты

Согласно указу президента, иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут в течение трех месяцев остаться в России.
РБК 08:57
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Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новую модель с 15 апреля уже можно оформить по предзаказу, но цену на внедорожник пока не раскрыли.
Tvoe-avto.com 15 апреля в 15:33
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Общество

Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru вчера в 12:32
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Авто

Ford Mustang назвали самым популярным спорткаром в мире

Уже пятый год подряд Ford Mustang становится самым популярным спорткаром в мире.
SpeedMe 04:57
Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 16 апреля в 15:04
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
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Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
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Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май

В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
Пятый канал вчера в 23:46
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Авто

Появились изображения новой Mazda 6

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня вчера в 04:13
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Происшествия

Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
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Общество

Власти Японии раздадут всем жителям по $1000

Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен ($926) в качестве господдержки на время пандемии коронавируса.
News.ru 12:51
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Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия вчера в 05:13
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Общество

В Карелии выявили восемь случаев заражения коронавирусом

Еще восемь случаев заражения коронавирусом подтверждено в Карелии за сутки, таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 27 человек, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
РИА Новости 14:52
Авто

Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер

На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
Автоновости дня вчера в 15:10
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Общество

Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил подаренную ему Лидией Федосеевой-Шукшиной квартиру на помощника

Год назад Лидия Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы «На-На» двухкомнатную квартиру.
StarHit.ru 14:00
Происшествия

Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
1,9K
Единоборства

Тактаров оскорбил Хабиба Нурмагомедова, назвав его «ваххабитом»

Metaratings 07:31
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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