Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отрицает встречу с руководителем пресс-центра МИД с целью обсуждения работы издания в России, пишет РИА Новости.
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Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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