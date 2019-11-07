Политика
Российская газетаЗахарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отрицает встречу с руководителем пресс-центра МИД с целью обсуждения работы издания в России, пишет РИА Новости.
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В МИДе РФ заявили о доказательствах признания вины компанией Deutsche Welle
Говорит Москвавчера в 09:26
Захарова: встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем Deutsche Welle задокументирована
Парламентская газетавчера в 08:39
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) объявила о готовности 9 ноября начать отвод сил и средств в районе поселка Петровское.
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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
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Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
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Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
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Экономика
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
Армия и оружие
США признали свою беззащитность перед российской ракетой «Циркон»
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Зеленский назначил нового главу СБУ в Крыму
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Общество
В Китае детям запретили ночью играть в онлайн-игры
Власти Китая ввели запрет для несовершеннолетних геймеров – теперь они не могут играть по ночам, пишет CNN.
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Представлена форма сборной России на Евро-2020
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Инфекционный рак в мидиях распространился по Атлантике
Как сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала eLife, рак, называемый "двустворчатой трансмиссивной неоплазией", выявили ученые-биологи у вида мидий под названием "Mytilus trossulus".
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