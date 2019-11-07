Политика
Российская газетаЗахарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он отрицает встречу с руководителем пресс-центра МИД с целью обсуждения работы издания в России, пишет РИА Новости.
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В МИДе РФ заявили о доказательствах признания вины компанией Deutsche Welle
Говорит Москвавчера в 09:26
Захарова: встреча руководителя пресс-центра МИД России с представителем Deutsche Welle задокументирована
Парламентская газетавчера в 08:39
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Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
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Известия 10:22
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