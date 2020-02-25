с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Наука Впервые найдена окаменевшая смола мелового периода Британским ученым впервые удалось найти образцы окаменевшей смолы (камеди) древнего дерева, датированные началом мелового периода (110 млн лет назад).

Энергетика Новак определил продолжительность эры нефти Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос не нефть будет актуален в течение двух десятилетий.

Экономика Убыток супермаркетов «Лента» в 2019 году составил 2,1 млрд руб Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.

Экономика ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.

Здоровье В Узбекистане введут новую систему повышения квалификации медработников Пересмотреть систему повышения квалификации работников здравоохранения в Узбекистане поручил президент республики Шавкат Мирзиёев 25 февраля, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Политика США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских «США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.

Политика Парад Победы поставил Запад в тупик Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Политика В США считают неизбежным распространение коронавируса Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.

Общество Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.

Здоровье В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы На сегодняшнем заседании большого правительства в Смольном речь зашла об уволенном главвраче Боткинской больницы Алексее Яковлеве.

Происшествия В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем "25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Наука В России создают магнитный «скальпель» для лечения рака При определённом уровне напряженности магнитное поле повреждает клетки, вызывая их гибель, а российская разработка позволяет точечно поражать злокачественные клетки опухоли, оберегая здоровые клетки от воздействия "скальпеля".

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.