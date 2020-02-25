Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.
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Мария Захарова
Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси?
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