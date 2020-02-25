Политика
Газета.RuЗахарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На опубликованных в YouTube 25 февраля кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.Известия12:25
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Армия и оружие
Боевики ПНС Ливии продолжают атаковать позиции ЛНА в Триполи
Политика
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Политика
Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Премьер-министр Италии обвинил больницу в распространении коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из итальянских больниц в способствовании распространению нового коронавируса.
Общество
Андрей Алексеенко обсудил завершение строительства проблемных объектов в регионе
Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание, на котором обсудили завершение строительства проблемных объектов на территории региона.
Футбол
Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Общество
В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне
По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Шоу-бизнес
Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела
Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.
Кино
«Битва сквозь время»: анонсирована новая игра про Самурая Джека
Наука
Найдена возможность выявлять ранние признаки рака
Ученые выяснили, что здоровые клетки организма помогают выживать злокачественным клеткам, благодаря определенному гену.
Футбол
Наполи — Барселона 1:1 (2-й тайм)
Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток»
Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».
Футбол
УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.
Политика
Премьер-министр Румынии сложил полномочия
Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Спорт
МОК: есть три месяца, чтобы определиться с судьбой Олимпиады-2020
Старейший член МОК Ричард Паунд прокомментировал обеспокоенность мировых СМИ о судьбе олимпиады в Токио, проведению которой угрожает коронавирус.
Политика
В «Единой России» создадут аппарат председателя партии
Аппарат председателя "Единой России" Дмитрия Медведева будет создан в партии, соответствующее решение будет принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.
Происшествия
В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона
Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали, сообщил минюст США.
Космос
Немец нашёл у себя во дворе метеорит возрастом 4,5 млрд лет
Оказалось, что метеорит состоит из углеродистого хондрита.
Кино
Опубликованы первые кадры со съемок второго сезона «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.