с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Политика ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Общество Андрей Алексеенко обсудил завершение строительства проблемных объектов в регионе Первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание, на котором обсудили завершение строительства проблемных объектов на территории региона.

Футбол Стерлинг сможет сыграть с «Реалом» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Общество В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне По меньшей мере двое россиян находятся в испанском отеле, где был введен карантин после выявления у одного из постояльцев нового коронавируса, сообщил ТАСС почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.

Политика США расширили санкции против России Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".

Политика В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".

Армия и оружие Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.

Шоу-бизнес Разведенная Елена Степаненко похудела и помолодела Многие отметили, что 66-летняя артистка сильно изменилась в лучшую сторону и как будто помолодела на несколько лет.

Футбол Наполи — Барселона 1:1 (2-й тайм) Лионель Месси выйдет в стартовом составе испанской "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского "Наполи", сообщается на сайте УЕФА.

Шоу-бизнес Собчак ответила на обвинения Успенской после шоу «Док-Ток» Журналистка Ксения Собчак ответила певице Любови Успенской, после того как та назвала Собчак «холодной, циничной и пустой» после визита на ее шоу «ДокТок» на «Первом канале».

Футбол УЕФА может отменить Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе.

Политика Премьер-министр Румынии сложил полномочия Как сообщает ТАСС, Орбан подал в отставку на фоне бойкота заседания законодательного органа со стороны Социал-демократической партии.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.