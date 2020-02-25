Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.
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 25 февраля кадрах, видно, как журналистки телеканалов Imedi и 1TVGe толкались и перебивали друг друга, в попытках задать Лаврову вопрос.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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