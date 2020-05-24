Политика

ПолитРоссияПолитРоссияЗахарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу

Правительство США не планировало обсуждать с Россией проблемы, которые у них возникли по Договору по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
Читать в источнике
Комментировать43
Мария Захарова
США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 18:19

Подробнее о событии

Захарова заявила, что США не собирались обсуждать претензии к России по ДОН

ТАСС20:14

Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу

Известия18:56

Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

Коммерсантъ19:58

Захарова подвергла критике позицию США по ДОН

RT на русском19:12

Захарова осудила позицию США по Договору по открытому небу

РБК20:10

Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу

РИА Новости18:39

Захарова раскритиковала позицию США по Договору по открытому небу

Lenta.ru18:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Общество

Названы сроки производства вакцины от COVID-19 в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Tverigrad.ru 07:03
387
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
433
Общество

Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава

Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
3K
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
216
Здоровье

Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы

На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
13
Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
109
Путешествия

В АТОР назвали условия для возобновления поездок за рубеж

Специалисты АТОР назвали ключевые условия для возобновления поездок из России за рубеж.
Актуальные Новости 12:07
5
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru 14:14
1
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости 18:13
14
Футбол

Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок

Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
561
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
475
Происшествия

Захвативший отделение «Альфа-банка» в Москве задержан

Газета.Ru 10:29
1,9K
Общество

Испания откроет границы для туристов в июле

News.ru 08:48
47
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 01:18
152
Общество

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
113
Футбол

17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет

В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».
Спорт-Экспресс 20:40
Общество

Рейтинг правительства Японии упал до 27%

Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM 21:48
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
2,1K
Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
11
Общество

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русском 21:33
33
Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
485
Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
24
Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
532
Финансы

Рынок акций откроет сессию пятницы движением вниз - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" полагают, что в пятницу отечественный рынок акций откроет торговую сессию движением вниз, говорится в обзоре компании.
Финмаркет вчера в 03:07
Общество

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
164
Происшествия

Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске

Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ 20:16
2
Армия и оружие

США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке

Не секрет, что Соединенные Штаты раздражены влиянием России на Ближнем Востоке. Также американцев очень раздражают продажи нашего оружия.
Территория новостей 12:34
Общество

Илон Маск рассказал о любви к русскому языку

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости 15:37
15
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru 16:52
1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Договор по открытому небу
Многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное