Политика
ПолитРоссияЗахарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу
Правительство США не планировало обсуждать с Россией проблемы, которые у них возникли по Договору по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
Читать в источнике
Оценить42
США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 18:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:58, Ашберн
Общество
Названы сроки производства вакцины от COVID-19 в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.
Tverigrad.ru 07:03
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
Работавшую в бикини тульскую медсестру поддержал глава Минздрава
Медсестру регионального инфекционного госпиталя, вышедшую на работу в купальнике под прозрачным защитным костюмом, поддержали министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, губернатор Алексей Дюмин и главврач больницы.
Русская Планета вчера в 03:29
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 06:36
Здоровье
Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы
На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии.
Сибдепо 05:48
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Путешествия
В АТОР назвали условия для возобновления поездок за рубеж
Специалисты АТОР назвали ключевые условия для возобновления поездок из России за рубеж.
Актуальные Новости 12:07
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости 18:13
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
Общество
Испания откроет границы для туристов в июле
News.ru 08:48
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 01:18
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Футбол
17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет
В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».
Спорт-Экспресс 20:40
Общество
Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM 21:48
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
RT на русском 21:33
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия 15:39
Финансы
Рынок акций откроет сессию пятницы движением вниз - ИК «Атон»
Аналитики ИК "Атон" полагают, что в пятницу отечественный рынок акций откроет торговую сессию движением вниз, говорится в обзоре компании.
Финмаркет вчера в 03:07
Общество
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
Происшествия
Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске
Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ 20:16
Армия и оружие
США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке
Не секрет, что Соединенные Штаты раздражены влиянием России на Ближнем Востоке. Также американцев очень раздражают продажи нашего оружия.
Территория новостей 12:34
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости 15:37