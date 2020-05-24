США каждые полгода придумывали новые и новые объяснения, которые готовили общественное мнение к их действиям. Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить.

Правительство США не планировало обсуждать с Россией проблемы, которые у них возникли по Договору по открытому небу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Своя правда" на НТВ.

Захарова раскритиковала позицию Трампа по Договору по открытому небу

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